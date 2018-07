Após goleada, Grêmio volta aos treinos sem Renato Gaúcho

Um dia após golear na Copa Libertadores, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta quinta-feira sem a companhia do técnico Renato Gaúcho. Alvo do Flamengo, que busca um substituto para Paulo César Carpegiani, o treinador viajou para São Paulo para participar da gravação de um comercial, que já estava agendado.

Renato Gaúcho deve estar de volta a tempo de comandar o treino desta sexta-feira, na própria Arena. Nesta quinta, o time gaúcho não perdeu tempo e voltou rapidamente aos trabalhos porque, no domingo, tem o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Pelotas.

Assim, nesta tarde, aqueles que foram titulares na vitória sobre o Monagas por 4 a 0 fizeram apenas trabalho de recuperação no vestiário. Os demais jogadores participaram de treino técnico no gramado do CT, sob a orientação do auxiliar Alexandre Mendes e do preparador físico Rogério Dias.

O grupo retomará o trabalho nesta sexta-feira, a partir das 15h30. No sábado, a última atividade de preparação para a finalíssima está marcada para o período da manhã. À tarde, a delegação viajará para Pelotas.

O Grêmio chegará para este jogo com ampla vantagem após vencer por 4 a 0 na partida de ida, no fim de semana passado. O time da capital garantirá o título mesmo se perder por três gols de diferença.