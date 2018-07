Após goleada histórica do Vasco, Felipe já mira título da Taça Rio

Empolgado pela expressiva goleada de 9 a 0 sobre o América, na noite de sábado, o meia Felipe já fala em título do Vasco na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O experiente jogador espera ajudar o Vasco a dar a volta por cima, depois da queda precoce na Taça Guanabara.

"O Vasco é uma equipe grande e vamos em busca de títulos. Temos tempo para trabalhar nestas semanas sem jogos e temos que aproveitar bem os treinamentos, pois esperamos iniciar bem na Taça Rio", projetou o meia.

"Estou me empenhando muito nos treinos, pois quero estar muito bem fisicamente na Taça Rio e ajudar minha equipe a conquistar o título". Após disputar a última rodada da Taça Guanabara, o Vasco estreia no segundo turno somente no dia 5 de março, diante do Macaé, fora de casa.