Após goleada histórica, Manchester City renova até 2025 com Bernardo Silva

Um dia se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao massacrar o Schalke 04 por 7 a 0, o Manchester City anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meio-campista Bernardo Silva até 2025. O jogador português marcou um dos gols da partida.

"É uma honra estender meu contrato com o Manchester City. Este clube oferece tudo que um jogador precisa para cumprir suas ambições e não há outro lugar que eu queira estar. Assim que soube que o City queria que eu ficasse mais tempo, estava decidido", disse o português.

Após passagens por Benfica e Monaco, Bernardo Silva chegou ao Manchester City em 2017, tendo disputado 93 partidas pelo clube. E, nesse período, o meio-campista, de 24 anos, conquistou um título do Campeonato Inglês e dois da Copa da Liga Inglesa.

Nesta temporada, Bernardo Silva conquistou a titularidade com o técnico Pep Guardiola, com 40 jogos disputados e nove gols marcados. "Eu amo o clube, o técnico, os jogadores e os torcedores. O estilo de futebol que jogamos aqui me emociona e estou determinado a ganhar mais troféus. O City me dá a melhor chance de fazer isso", disse o português.