Após goleada humilhante no Canindé, técnico da Portuguesa pede demissão

Ex-treinador da equipe sub-20 do clube, Anderson comandou a Portuguesa quatro vezes na Copa do Brasil antes de ser efetivado no lugar de Ricardinho, que fracassou na Série A2 do Campeonato Paulista. Em oito jogos no comando do clube, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Beraldo deixa a Portuguesa próxima da zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, com quatro pontos. A Lusa tenta a recuperação no próximo domingo contra o Juventude, às 19 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.