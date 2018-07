Após goleada, Luxemburgo rejeita crise e pede calma

"Não vamos criar fantasmas onde não existe. Não vamos falar que preocupa na sequência. Jogamos um jogo, ou 45 minutos, muito mal jogados. Não posso pegar isso agora e servir de exemplo que vou estar preocupado para frente. Senão a gente começa a criar fantasmas onde não existe", argumentou o treinador.

Luxemburgo admitiu que o Atlético fez sua pior partida no seu comando. Para o técnico, o time entrou em campo muito relaxado e sem comprometimento, o que abriu espaço para o Prudente marcar os quatro gols antes do intervalo.

"Tem que analisar com calma, coerência, saber por que você perdeu o jogo. O time não estava comprometido, jogamos totalmente relaxados e quando acordamos eles já tinham feito o placar. Jogamos um segundo tempo melhor, mas não foi suficiente. Foi um aprendizado. Nós estamos aqui há quatro meses, será que foi tudo resumido em 45 minutos? Não vejo por aí", defendeu Luxemburgo.

O treinador ainda rebateu as críticas pela mudança de esquema na equipe. No sábado, Luxemburgo escalou o Atlético no 3-5-2, sem um armador no meio-campo. "Esta formação já nos deu alegria e conquistamos uma vaga. De repente, se fica muito preso à formação. Qualquer formação que eu colocasse hoje [sábado], do jeito que jogamos, perderíamos o jogo", reconheceu, sem esquecer de elogiar o rival. "Ganharam o jogo com capacidade e tinha caixa até para mais".