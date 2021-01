Após goleada, Mancini indica mudanças no Corinthians para clássico com Palmeiras

O Corinthians realizou treino no gramado, neste sábado, em preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque. O técnico Vagner Mancini deu indícios de que mexerá na escalação para o dérbi, como tem feito nas 15 partidas, apesar da equipe vir de uma goleada histórica por 5 a 0 sobre o Fluminense.

A atividade deste sábado no CT Joaquim Grava contou com trabalhos técnicos e em campo reduzido, retomando os planos de treinamento, que foram interrompidos devido às fortes chuvas na sexta. O temporal impediu que os atletas fossem ao gramado, restringindo a preparação dos jogadores a exercícios na academia. De acordo com Mancini, o objetivo foi poupar o elenco, após puxado treino na quinta feira, e dar foco à parte muscular.

Tudo indica que Ramiro retoma a titularidade, uma vez que o técnico tende a preferir o meio-campista para jogos mais disputados e que exigem mais velocidade. Já seu concorrente na disputa pela posição, o colombiano Victor Cantillo, ofereceria maior perigo contra equipes que dão espaço por ter mais técnica.

Com desfalque do meia Otero, que foi diagnosticado no meio desta semana com covid-19, e de Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, todos em recuperação de cirurgias no joelho, o time alvinegro deve entrar em campo no Allianz Parque com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.

O Corinthians finaliza a preparação para o clássico na manhã do domingo. A equipe está na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, seis a menos que o Palmeiras, que atualmente é o sexto colocado e fecha o grupo dos clubes que garantem uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.