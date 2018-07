Após goleada, Marcelo vê Cruzeiro cada vez mais forte

"Hoje foi muito bom. Concedemos poucas chances de gol ao América-MG e tivemos um bom volume de ataque quando tivemos que prender a bola. Foi uma ótima vitória. O Cruzeiro está se tornando cada vez mais forte para garantir a liderança que é o mais importante", disse.

Marcelo também destacou que os treinamentos da semana surtiram efeito direto no jogo, tanto que o time fez gols em jogadas que foram trabalhadas na atividade, como os lances aéreos e as laterais cobradas na direção da grande área.

"A bola área funcionou dessa vez, o Bruno (Rodrigo) foi lá e fez o gol. O gol de arremesso lateral também foi trabalhado durante a semana. Estamos satisfeitos, mas não confortáveis. Precisamos sempre estar melhorando e ajustando a equipe", afirmou.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 25 pontos, na liderança do Campeonato Mineiro. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe vai estrear no torneio nesta quarta-feira, em Maceió, contra o CSA.