Após goleada na Copinha, Corinthians paga viagem de volta para o Visão Celeste

O Corinthians convidou nesta quinta-feira a equipe do Visão Celeste para conhecer a arena em Itaquera e também bancou os custos da viagem de volta para Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A delegação retorna na manhã desta sexta-feira.

Na quarta-feira, o Corinthians atropelou o Visão Celeste por 8 a 0 e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os atletas e a comissão técnica da equipe potiguar conheceram toda a estrutura da arena: arquibancadas, vestiários, campo, a nova academia e as obras do novo restaurante. Todos foram presenteados com camisas do Corinthians.

Nas quartas de final, o adversário será o Grêmio, que eliminou o Audax, também na quarta-feira, com vitória por 3 a 0, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Os outros confrontos já definidos são entre Cruzeiro e São Paulo, Guarani e Figueirense, e Vasco e Volta Redonda.

A goleada do Corinthians sobre o Visão Celeste foi a maior da competição até agora. Superou as vitórias do Grêmio sobre o São Raimundo-RR, do Avaí sobre a Inter de Limeira e do Fluminense sobre o Parnahyba-PI, todas por 7 a 0, na primeira rodada da fase de grupos.