Após goleada na estreia, Corinthians visita Mirassol na 'casa' de Luan

Depois da goleada sobre o Botafogo na estreia, o Corinthians volta a campo hoje, às 19h, pelo Campeonato Paulista para enfrentar o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada do torneio. A partida será especial para o meia Luan, que poderá retornar a sua cidade natal, Rio Preto, que fica a 14 quilômetros de distância do local da partida, 440 quilômetros de São Paulo.

"Foi onde comecei, em Rio Preto, na minha cidade. E jogar ali do lado para mim é especial, ainda mais representando o Corinthians, ali naquela região tenho muitos amigos, a maioria corintianos. A gente sempre acompanhava os jogos e representar o Corinthians perto da família e dos amigos terá um gosto especial", comentou.

O técnico Tiago Nunes não confirmou ainda se repetirá a escalação do primeiro jogo, pois aguarda a recuperação física dos jogadores. Certo é que ele não poderá contar mais uma vez com o volante Cantillo, que ainda não está inscrito no torneio. Luan pediu para jogar.

"A gente está trabalhando bem e treinando forte para suportar essa sequência de jogos, estou 100%, quero jogar todas as partidas possíveis, ajudar de alguma forma, ainda mais jogar perto de casa, isso se torna um pouco especial, minha família a meus amigos todos vão, sempre quis jogar pertinho deles. Acho que metade da torcida vai ser meus amigos e minha família", comentou.

Na vitória sobre o Botafogo, Luan marcou um gol de pênalti e Boselli fez os outros três. O meio-campista comentou sobre a definição do batedor oficial. Isso porque na Florida Cup o centroavante argentino desperdiçou uma cobrança contra o Atlético Nacional e na estreia do Paulista houve a mudança no cobrador.

"No pênalti, Tiago tinha definido antes que eu era a primeira opção, Boselli é sensacional, não tem vaidade, na Florida pegou e bateu, demos confiança, ontem depois de marcar o gol já estava definido que eu bateria o pênalti", disse.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CORINTHIANS

MIRASSOL: Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Tiago Alves e Romário; Oyama, Ernandes (Chico) e Neto Moura (Camilo); Maranhão, Juninho e Marcelo Toscano. Técnico: Ricardo Catalã.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Richard e Luan; Ramiro, Boselli e Janderson. Técnico: Tiago Nunes.

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias de Araújo.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.