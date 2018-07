Após goleada, Oswaldo celebra boa fase do Botafogo

RIO - A goleada por 4 a 0 sobre o Quissamã, na noite de sábado, no Engenhão, confirmou o bom momento do Botafogo. A equipe vinha embalada pela conquista da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - e começou a Taça Rio com um triunfo expressivo, o que foi celebrado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

"Estamos embalados, mas só até o próximo jogo. Temos que ter esta consciência. O bom momento é inegável. Título da Taça Guanabara, terceira vitória consecutiva, primeiro gol do Rafael...", afirmou, prometendo manter o sinal de alerta sempre ligado no Botafogo.

Além da goleada, o treinador comemorou o primeiro gol marcado pelo atacante Rafael Marques no clube após 21 partidas de jejum. "É inegável, todo mundo ficou muito feliz. Mais uma vez tenho que exaltar a participação do Seedorf. O Rafael fez um agradecimento no vestiário e o Seedorf disse que nós é que agradecemos a ele, que ele é muito importante", disse.

Oswaldo lembrou que Rafael Marques não se destacou diante do Quissamã apenas pelo seu primeiro gol, mas também participou diretamente de outros dois, ao dar passes para Lodeiro e Fellype Gabriel marcarem. "Estamos satisfeitos. Não foi só o gol, ele fez uma grande partida. Espero que se desenvolva. Cansei de ver ele fazer gols no Japão", comentou.