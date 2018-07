Após goleada, Oswaldo vê Botafogo ainda 'em evolução' Apesar da goleada de 5 a 0 sobre o Resende, na noite de sábado, Oswaldo de Oliveira acredita que o Botafogo ainda está "em evolução" nesta reta final do Estadual do Rio. Na avaliação do treinador, o time ainda precisa ratificar seu bom momento com o título.