Paulo Bento festeja 'resposta extraordinária' do Cruzeiro

Pressionado por ter perdido as duas partidas anteriores e também por figurar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro antes do começo da rodada, o Cruzeiro se recuperou em grande estilo na noite de quarta-feira ao golear a Ponte Preta por 4 a 0, no Moisés Lucarelli, pela décima rodada. Por isso, o técnico Paulo Bento exaltou a "resposta" dada pelo seu time, destacando a alta produção ofensiva e também a segurança do sistema defensivo.

"Não tivemos muitos jogos em que mantivemos nossa baliza sem sofrer gols. Não tínhamos feito gols nos dois últimos jogos. Vínhamos de um jogo em que pouco conseguimos, em Porto Alegre. Em menos de 72 horas demos uma resposta extraordinária. Foi um jogo muito bom. Tivemos a eficácia que não tínhamos tido em outros jogos", afirmou.

Pressionado pelo momento ruim do time, Paulo Bento preferiu atribuir toda a responsabilidade pela expressiva vitória aos jogadores. "Foi uma vitória exclusivamente dos jogadores, que tiveram de lutar para inverter uma situação que não era fácil e continua não sendo, apesar desta vitória por 4 a 0. Por isso, essa vitória vai inteiramente pra eles, que jogaram e lutaram, levando todo o jogo com uma concentração e uma intensidade muito boas", disse.

Apesar do ótimo resultado, a situação do Cruzeiro no Brasileirão está longe de ser tranquila, pois o time chegou aos 11 pontos, em 15º lugar no Brasileirão, mas sob risco de voltar para a zona de rebaixamento na conclusão da décima rodada, nesta quinta-feira. Por isso, Paulo Bento destacou a importância de o time superar o Palmeiras no próximo sábado, no Mineirão.

"Estamos conscientes de que em menos de 72 horas teremos o terceiro jogo da semana, contra uma excelente equipe, o líder do campeonato. Queremos alcançar essa vitória em casa, diante dos nossos adeptos, mas sabemos que será um jogo extremamente difícil", comentou.