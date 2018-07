Após goleada, Renato Gaúcho exalta 'amadurecimento' do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho admitiu a surpresa com a goleada do Grêmio sobre a Chapecoense por 6 a 3, na noite desta quinta-feira. O treinador, contudo, evitou valorizar o número de gols e preferiu destacar o "amadurecimento" da equipe neste Campeonato Brasileiro, do qual é o vice-líder.

"O Grêmio amadureceu bastante. Sabe o que deve ser feito em campo o tempo todo", comentou o treinador, que também destacou a postura da equipe em campo. "A minha equipe deve ser a que menos faz falta no Brasil. Eu treino a equipe para jogar futebol, não gosto que faça faltas."

Para Renato, a vitória fora de casa deve ser valorizada por conta da dificuldade de se jogar na Arena Condá. "Não é fácil enfrentar a Chapecoense aqui, pela pontuação deles e uma grande vitória que tiveram. É sempre difícil. E fomos mortais nas oportunidades. São poucas chances, no momento que aparecer, tem que ser convertidas em gol. Foi uma belíssima vitória", comemorou.

Questionado sobre os três gols sofridos, o técnico preferiu destacar a efetividade do ataque. "Levamos três gols, mas fomos eficientes e fizemos seis. Minha equipe joga para a frente, buscamos sempre o gol", declarou Renato Gaúcho.

Com quatro vitórias e apenas uma derrota no Brasileirão, o time gaúcho já figura na segunda colocação da tabela, com 12 pontos, apenas um atrás do líder Corinthians.