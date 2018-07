Após goleada, Renato Gaúcho testa alternativas para pegar o Palmeiras

Menos de 24 horas depois da goleada sobre o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, o Grêmio já voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, agora pensando no Brasileirão. No sábado, o time gaúcho vai visitar o Palmeiras, no Pacaembu, pela 11ª rodada do campeonato.

Nesta tarde, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino coletivo para testar alternativas na equipe reserva que jogará no sábado. Assim, os titulares de quarta à noite fizeram apenas trabalho de recuperação. Todos os demais ganharam uma oportunidade em campo para a futura definição do treinador.

Renato ainda não esboçou a formação para o jogo de sábado - fará isso no treino desta sexta -, mas deu atenção especial a Léo Moura, Marcelo Oliveira, Miller Bolaños e Beto da Silva. Eles têm boas chances de começarem jogando em São Paulo.

Já Gastón Fernández e Maicon devem permanecer em Porto Alegre para seguirem a recuperação. O primeiro ainda se reabilita de um pisão no pé e o volante trata uma tendinite. Nesta quinta, ambos permaneceram no vestiário, sem participar do coletivo.

A partir desta sexta, Renato Gaúcho vai dividir seu elenco em duas partes. Uma vai treinar visando o confronto com o Palmeiras, no sábado. Outra vai focar na preparação para o duelo com o Godoy Cruz, na próxima terça-feira, na Copa Libertadores.

No sábado, enquanto os reservas enfrentarão o Palmeiras, os titulares seguirão treinando em Porto Alegre. No domingo, este grupo vai viajar para a Argentina, para o jogo de terça.