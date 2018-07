Após goleada, Schalke 04 afasta três jogadores

"Eu não gostei da atitude de Jermaine Jones nos jogos e eu não gostei da atitude no treino dos outros dois", disse Magath, nesta terça-feira. Os outros jogadores enviados para a equipe reserva são o zagueiro Hans Sarpei e o meia Alexander Baumjohann.

Jones tinha sido afastado do Schalke por um jogo anteriormente, mas depois retornou ao time. A derrota para o Kaiserslautern aconteceu apenas três dias depois da equipe de Magath avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a derrota, o técnico disse que as mudanças eram necessárias. Ele já reduziu a folga dos jogadores por conta do Natal para cinco dias e o treino da manhã tem iniciado uma hora antes, às 9 horas.

A derrota para o Kaiserslautern deixou o Schalke em 15º lugar, com apenas três pontos a mais que o lanterna Borussia Mönchengladbach. O Schalke foi vice-campeão alemão no ano passado, no primeiro campeonato de Magath no clube. O próximo jogo da equipe será em casa, no sábado, contra o Bayern de Munique.