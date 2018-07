Após goleada, técnico do Dínamo Zagreb é demitido

O mais incrível do jogo de quarta-feira em Zagreb foi que o time croata perdeu de virada, levando seis dos sete gols no segundo tempo. Com a grande vitória, o Lyon acabou ficando em segundo lugar no Grupo D e passou para as oitavas de final junto com o líder Real Madrid.

"Tenho que dizer que, com grande tristeza, essa derrota foi muito dolorosa para nós. A diretoria se reuniu depois do jogo e decidiu demitir o técnico por unanimidade", anunciou o presidente do Dínamo Zagreb, Zdravko Mamic, ao comentar sobre a saída de Krunoslav Jurcic.

O treinador estava no comando do Dínamo Zagreb desde junho, mas fracassou na disputa da Liga dos Campeões. O time croata não somou um ponto sequer em seis rodadas no Grupo D, que contava também com o Ajax. Ao todo, foram apenas três gols marcadas e 22 sofridos.