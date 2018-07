Após goleada, técnico do Levante cita amistoso: 'parecíamos o Santos'

BARCELONA - A goleada de 8 a 0 do Barcelona sobre o Santos no começo do mês parece que não ficou marcada apenas para os torcedores brasileiros. Após ver a sua equipe ser goleada por 7 a 0 pela equipe catalã na estreia do Campeonato Espanhol neste domingo, o técnico do Levante, Joaquim Caparrós, comparou o comportamento de seu time com a passagem santista pelo Camp Nou.

"Faltou agressividade. Parecíamos o Santos, parecia que viemos aqui para uma partida festiva. Cometemos a primeira falta apenas aos 11 minutos. Fomos muito mal", disse Caparrós, que viu os rivais abrirem o placar com apenas três minutos de bola rolando.

Mesmo com a goleada, o técnico do Levante ainda mostrou ânimo para brincar com a situação, lembrando das consecutivas derrotas contra o Barcelona dentro da casa adversária. "Sempre que entro nesta sala de imprensa (do Camp Nou) é com a cara de perdedor e com uma sacola cheia de gols", afirmou.

O Levante tenta se recuperar da péssima estreia no Camponato Espanhol no próximo final de semana, quando recebe o Sevilla. Já o Barcelona enfrenta o Málaga fora de casa.