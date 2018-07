Após goleada, Vasco quer manter embalo contra Audax no Carioca

RIO - A goleada de 6 a 0 sobre o Friburguense já é passado. Nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o Vasco terá que mostrar um bom futebol novamente se quiser vencer o Audax, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Pensando nisso, o técnico Adílson Batista deve repetir a escalação da última partida.

Escalados para encarar o Audax, os jogadores estrangeiros tem se destacado dentro e fora de campo. No treino desta terça, o treinador aproveitou para exaltar o trabalho deles, principalmente o do meia colombiano Montoya.

"Chegam no horário, cumprem o que se pede, são determinados, se entregam, fazem com dedicação e empenho. E fizeram, coletivamente, um grande jogo. O Montoya fez uma grande partida. A guinada aqui no Vasco a gente vai ver com o tempo. Futebol é dinâmico, tem jogos todos os dias. O tempo que vai dizer, mas oportunidade não vai faltar para mostrar. O importante é a regularidade. Espero que mantenha", disse o treinador.

O meia Pedro Ken, expulso na segunda rodada do Campeonato Carioca, ficará no banco de reservas contra o Audax após cumprir suspensão automática diante do Friburguense. Após empates nas rodadas iniciais com Boavista e Macaé, o Vasco goleou o time de Nova Friburgo e chegou aos cinco pontos, na terceira colocação.