Após golear Honduras, Japão supera Austrália em amistoso em Osaka

Vítima de uma goleada por 4 a 0 aplicada pelo Brasil no mês passado, o Japão acumulou a sua segunda vitória em quatro dias, nesta terça-feira, ao bater a Austrália por 2 a 1 em amistoso realizado na cidade de Osaka. Na última sexta, a equipe nipônica havia arrasado Honduras por 6 a 0, em Toyota, no primeiro confronto que disputou após ter sido atropelada com quatro gols de Neymar, em Cingapura.

Desta forma, a seleção comandada pelo técnico Javier Aguirre voltou a ganhar moral antes de defender a condição de atual campeã da Copa da Ásia, cuja próxima edição será realizada em janeiro, na Austrália.

No duelo desta terça, Yasuyuki Konno abriu o placar para o Japão aos 17 minutos do segundo tempo. E logo em seguida, aos 24, Shinji Okazaki ampliou ao marcar um gol de letra para o time da casa. Já nos acréscimos da etapa final, Tim Cahill, destaque australiano na Copa de 2014, descontou para os visitantes.

Na edição passada da Copa da Ásia, realizada em 2001, o Japão derrotou justamente a Austrália na decisão, no Catar, onde ficou com o título graças a uma vitória por 1 a 0. Nesta próxima edição da competição, os japoneses irão integrar o Grupo D, ao lado de Palestina, Jordânia e Iraque.

Já os australianos, anfitriões do torneio continental, terão pela frente na primeira fase a Coreia do Sul, o Kuwait e Omã, em confrontos válidos pelo Grupo A. A estreia japonesa será contra os palestinos, em 12 de janeiro, em Newcastle, enquanto os australianos abrirão sua campanha diante do Kuwait, no dia 9, em Melbourne.