Após gols de centroavante, Romero 'se oferece' para substituir Jonathas no Corinthians

O Corinthians perdeu o atacante Jonathas por três semanas, por causa de uma contratura na coxa direita e o técnico Osmar Loss terá que quebrar a cabeça para definir um substituto, já que a primeira opção seria Roger, mas ele também está machucado, e Matheus Matias ainda não parece contar com prestígio para iniciar uma partida. Assim, quem surge como uma boa opção é Romero, que já mostrou seu potencial na nova função, diante do Cruzeiro, quarta-feira, na Arena Corinthians.

+ Jonathas sofre estiramento e desfalca o Corinthians por três semanas

+ Corinthians descarta novo zagueiro e quer substituto para Rodriguinho

+ Podcast Corinthians: bastidores transformam o clube em um caldeirão

Quando Jonathas saiu machucado, Loss colocou Pedrinho no time e adiantou Romero para jogar mais centralizado. A mudança surtiu efeito, o Corinthians cresceu na partida e derrotou os mineiros por 2 a 0, com gols de Romero, em lances de puro oportunismo.

“Não posso decidir isso (ser escalado como centroavante). Quem tem que decidir é o treinador, mas fico à disposição. O Osmar quem vai decidir quem colocar e fico feliz porque é uma posição que já joguei bastante no Cerro Porteño. Aqui, não tive muita oportunidade recentemente, mas em 2015 joguei bastante tempo”, recordou Romero, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Loss não deu indícios do time que vai escalar para encarar o Vasco, domingo, no Mané Garrincha. Mas a tendência é que ele escale a equipe que iniciou o duelo com o Cruzeiro, tendo Pedrinho como substituto de Jonathas. O treinador ainda não poderá contar com Ralf, Renê Júnior, Mantuan e Roger, todos se recuperando de lesão.

Romero lamenta o excesso de desfalques e o fato do time precisar se readaptar diante das constantes mudanças no elenco, por causa da saída de jogadores. “Complicado. A gente não quer ver jogadores desfalcando o time. Isso é doloroso. Para o Osmar é ruim e o elenco ainda não está entrosado. Temos jogadores de qualidade, mas precisamos nos entrosar em campo. Complicado, porque ainda perdemos jogadores nessa janela e estamos no meio do campeonato tendo que se arrumar”, destacou.

A definição da equipe acontece no treinamento de sábado, que ocorrerá em Brasília e a tendência é que o time seja escalado com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Jadson, Clayson e Pedrinho; Romero.

Próximos jogos do Corinthians

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)