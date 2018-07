Após gols, Dorival reitera confiança em Renato Abreu

"O Renato sempre foi uma boa opção, nunca deixamos de ter confiança nele", disse Dorival, que vinha deixando o meia no banco de reservas. "Sabemos que ele ajuda dentro de campo e também fora dele, confio muito neste jogador, é uma referência para nossa equipe", exaltou.

Destaque da partida, o veterano Renato Abreu não escondeu a alegria pelos gols. "É muita felicidade. Foi o primeiro jogo [do ano] que comecei e fiquei 90 minutos. A oportunidade surgiu e pude fazer de cabeça e depois fiz na minha especialidade que é a falta. Foram dois gols meus, mas não foi só isso que nos deu a vitória e sim todo o nosso conjunto, que vem trabalhando muito", disse o meia, modesto.

Além de elogiar Renato Abreu, Dorival Júnior exaltou a seriedade do Flamengo, que buscou a vitória mesmo já classificado para as semifinais. "Respeitamos o Olaria e todas as equipes e talvez isso seja o maior ganho do Flamengo no jogo e na temporada. Estamos trabalhando com seriedade".

O técnico disse ainda que adiantou a estreia do meia Gabriel para deixá-lo com ritmo de jogo, visando a semifinal e a decisão da Taça Guanabara. "Antecipamos um pouco a entrada do Gabriel, pois vamos precisar dele na reta final. Acho natural que ele ainda não demonstre tudo. Era um bom momento e sei que ele será fundamental nos jogos finais", justificou.