Após gols e duelo, estrangeiros voltam ao Santos e aumentam disputa por vagas

Com quatro jogadores estrangeiros convocados para suas seleções nacionais, as Datas Fifa de março impactaram diretamente no Santos, ainda que o time tenha conseguido avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Agora, porém, eles estão de volta ao time para a sequência na competição, aumentando as opções para o técnico Jorge Sampaoli. E tendo mais dois gols marcados nos seus currículos.

Os jogadores que mais chamaram a atenção nos compromissos recentes das seleções foram Cueva e Derlis González. O meia peruano e o atacante paraguaio fizeram um gol cada e por suas seleções. E, inclusive, se enfrentaram, com Cueva se dando melhor, pois definiu a vitória do Peru por 1 a 0 sobre o Paraguai, em Harrison, no amistoso disputado na sexta-feira passada.

Ambos voltaram a atuar na terça-feira e foram derrotados pelos seus times. Cueva, que já havia sido titular contra o Paraguai, participou da derrota do Peru por 2 a 0 para El Salvador em Washington. E Derlis, que tinha começado jogando contra o Peru, entrou no fim da derrota por 4 a 2 para o México, em Santa Clara, fazendo um dos gols da sua equipe.

No retorno ao Santos, eles serão aproveitados no jogo de ida das semifinais do Paulistão, no próximo fim de semana. Derlis, inclusive, é um dos jogadores com status de titular, algo amparado pela condição de vice-artilheiro do time na temporada, com seis gols marcados. Além disso, Eduardo Sasha, que o substituiu quando estava na seleção paraguaia, se lesionou no duelo da última terça-feira com o Red Bull Brasil e não tem presença garantida no próximo compromisso do Santos.

Já Cueva não sabe se começará jogando. Embora ainda não tenha repetido a escalação entre um jogo e outro nesta temporada, Sampaoli tem cinco jogadores preferidos para o meio-campo e o ataque: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Derlis. Resta, portanto, uma vaga. E ela pode ser do peruano, mas também de Rodrygo, Copete ou mesmo de Soteldo.

O venezuelano foi outro desfalque santista nas quartas de final do Paulistão por estar na sua seleção. Soteldo entrou aos 19 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, na última sexta-feira, em Madri. E começou como titular na derrota por 2 a 1 para a Catalunha, na segunda, sendo substituído aos 15 minutos da etapa final.

O Santos ainda teve outro estrangeiro convocado para seleções nacionais: o zagueiro equatoriano Porozo. Ele, porém, só acompanhou do banco a derrota equatoriana por 1 a 0 para os Estados Unidos e o empate por 0 a 0 com Honduras. E embora até tenha sido inscrito no Paulistão, o defensor, de 18 anos, ainda não atuou profissionalmente pelo clube, defendendo apenas a equipe de juniores.