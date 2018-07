Após gols, Formiga é homenageada na seleção brasileira

A seleção brasileira feminina goleou a Argentina por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, na estreia do time nacional no Torneio Internacional de Brasília. Mas o triunfo no clássico disputado no Estádio Mané Garrincha foi ofuscado pelo desempenho individual e pela homenagem à Formiga.

A meia-campista recebeu uma placa ao fim da partida em comemoração aos seus 20 anos de seleção brasileira. Ela foi homenageada pelo presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Jozafá Dantas, que representou o presidente da CBF, José Maria Marin.

Além disso, Formiga disputou a partida com o número 20 nas costas. E foi exaltada pela torcida e pelas companheiras de time. "Queremos que você jogue mais 20 anos, porque somos muito honradas de jogar ao seu lado", declarou a capitã da seleção, Bruna Benites.

Formiga fez questão de justificar durante a partida a homenagem que receberia no apito final. Com a camisa 20, marcou dois dos quatro gols da seleção, que dominou as argentinas com facilidade. Os outros dois foram anotados por Debinha e Raquel. Titular, a atacante Marta passou em branco no jogo.

Com o triunfo brasileiro e o empate entre Estados Unidos e China (1 a 1), a seleção ocupa a liderança do quadrangular amistoso, todo disputado no Mané Garrincha.

A próxima rodada será disputada no domingo. O Brasil vai enfrentar as norte-americanas às 18h50. Antes, as argentinas vão encarar as chinesas às 16h30. Na terceira rodada, dia 17, as partidas serão: Argentina x EUA e Brasil x China. As duas equipes com mais pontos vão fazer a final no dia 21, às 18h50.