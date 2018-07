Após gols, Marcelo Moreno pode ganhar chance como titular no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - A boa fase entre os reservas do Cruzeiro pode levar o atacante Marcelo Moreno a ganhar uma oportunidade como titular no decisiva partida contra o San Lorenzo, quarta-feira, no duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Mineirão.

Foi o que admitiu o técnico Marcelo Oliveira, satisfeito com as últimas atuações do centroavante boliviano. "A dúvida é colocada não apenas quando o jogador atua pouco tempo, mas também pela partida que ele fez hoje. O Moreno se candidata a ser titular na quarta-feira. O que eu mais primo é coerência, justiça, então não tem problema algum. Outros jogadores já jogaram, depois ficaram fora, isso sempre no sentido de buscar a coerência na hora certa, na minha convicção", comentou o comandante do Cruzeiro.

Reserva, Marcelo Moreno aproveitou muito bem as oportunidades que recebeu nos jogos em que Marcelo Oliveira optou por poupar os titulares em virtude da Libertadores, tanto que ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com três gols marcados, nas partidas contra Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.

Caso Marcelo Moreno ganhe uma oportunidade como titular diante do San Lorenzo, o treinador cruzeirense deve sacar Ricardo Goulart ou Julio Baptista da equipe. E o time precisará dos gols do boliviano, pois perdeu por 1 a 0 na Argentina e terá que triunfar por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Libertadores.