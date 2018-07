Após gols, Montoya e Thales treinam entre os reservas do Vasco

RIO - Reservas no Vasco, Montoya e Thales treinaram normalmente nesta quinta-feira em São Januário. Eles foram os autores dos gols da vitória sobre o Bangu por 2 a 0 na quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Entraram no decorrer da partida e resolveram. Mas nesta quinta não ficaram ao lado dos titulares, que fizeram atividades na academia do clube.

O técnico Adilson Batista não deve optar pela dupla contra a Cabofriense, domingo, em São Januário. Quer dar entrosamento ao time titular, que vem subindo de produção.

"Poderíamos estar em situação ainda melhor no campeonato, mas houve erros no meio do caminho que nos prejudicaram", comentou Batista, referindo-se principalmente ao equívoco do árbitro auxiliar Rodrigo Castanheira no clássico do domingo, contra o Flamengo, quando ele não validou um gol legal de Douglas, em cobrança de falta.