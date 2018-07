Após gols, Tenório volta ao banco do Vasco no domingo

RIO - Apesar de ter feito os dois gols da vitória sobre o Nacional-AM, terça-feira, em Manaus, o atacante Tenório sabe que ainda não será desta vez que convencerá o técnico Dorival Junior de que quer a vaga de titular da equipe. O Vasco joga no domingo contra o Corinthians, em Brasília, e a dupla de ataque já é conhecida de cor pelos vascaínos: Eder Luís e André.

O equatoriano é um dos mais festejados pela torcida do Vasco e, quando o time não está bem, seu nome ecoa da arquibancada. Por isso, mesmo sem muitas oportunidades, ele se diz feliz em São Januário. Contra o Corinthians, deve ficar na reserva.

PERFIL FALSO

Confirmado no ataque titular, o atacante André esclareceu nesta sexta que não tem perfil oficial no Twitter e afirmou que "toda e qualquer declaração postada utilizando seu nome é falsa". O perfil falso do jogador, @andresouza09, tem mais de dois mil seguidores e várias notícias já foram veiculadas usando seu nome.

André Levou o caso ao Departamento Jurídico do Vasco que, em conjunto com a assessoria pessoal do atleta, pretendem estudar que medida tomar. Por enquanto, o atleta tem usado apenas o Instagram, rede social de troca de fotografias, para manter seus fãs em contato.