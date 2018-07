Após grave lesão, Thiago Alcântara treina no Bayern de Munique

O treino do Bayern de Munique desta quinta-feira contou com uma surpresa. O brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara voltou a participar de uma atividade com seus companheiros depois de um longo período afastado por conta de uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo.

Thiago Alcântara disputou sua última partida pelo Bayern de Munique em março, quando sofreu a lesão. Depois disso, até chegou a tentar um retorno aos treinamentos, mas voltou a sentir a contusão e precisou ficar novamente afastado. Isso fez com que fosse descartado pela seleção espanhola para a Copa do Mundo no Brasil.

Nesta quinta-feira, o meio-campista participou de uma atividade leve com bola ao lado de seus companheiros pela manhã. Depois, fez trabalho individualmente com o preparador Lorenzo Buenaventura em uma das laterais do campo.

Thiago luta para voltar à melhor forma após a grave lesão. Sua trajetória no Bayern, aliás, tem sido marcada por problemas físicos. Graças a eles, o jogador disputou somente 16 dos 34 jogos da equipe no último Campeonato Alemão. Na Liga dos Campeões, foram quatro participações em meio aos 12 compromissos do Bayern.