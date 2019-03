Após greve, Flu tenta disparar no topo contra o Botafogo do estreante Diego Souza

Dois dias depois de os seus jogadores promoverem uma nova greve por atrasos salariais, o Fluminense enfrenta o Botafogo no clássico deste domingo, às 19 horas, no Maracanã, com o objetivo de disparar ainda mais na liderança do Grupo B da Taça Rio. Pelo fato de ter batido o Boavista por 3 a 0 na última quarta-feira, em jogo antecipado da quinta rodada do segundo turno deste Campeonato Carioca, a equipe tricolor terá a chance de chegar aos 13 pontos nesta chave.

Antes dos jogos deste sábado pela quarta rodada, o Flu já ostentava quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Volta Redonda e estava cinco à frente do Vasco, terceiro colocado, que em outro duelo deste domingo encara a Cabofriense, fora de casa, às 16 horas.

O bom momento vivido dentro de campo, porém, contrasta com a péssima situação financeira do clube das Laranjeiras, que em um período menor do que um mês viu os seus atletas protagonizarem duas greves e se recusarem a treinar em forma de protesto pelos atrasos nos pagamentos dos seus vencimentos. A última paralisação havia ocorrido em 22 de fevereiro.

Por causa deste problema, é difícil prever se o Fluminense entrará em campo com os seus jogadores em condições psicológicas ideais para superar o Botafogo, que precisa vencer para aumentar as suas chances de classificação às semifinais da Taça Rio. Com apenas quatro pontos no Grupo C, o time alvinegro ganhou apenas um dos três jogos que disputou neste segundo turno.

DIEGO SOUZA ESTREIA

E a grande novidade do Botafogo para o clássico deverá ser a estreia de Diego Souza, principal contratação do clube para a temporada. Após deixar o São Paulo por empréstimo até o final do ano, o jogador foi apresentado como reforço no final de semana passado e teve o seu nome publicado na última sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para poder estrear neste domingo.

O técnico Zé Ricardo indicou que deverá escalar o atacante como titular. "O Diego Souza treinou bem essa semana. Temos mais dois dias para definir a melhor forma de usá-lo. Ele é versátil, inteligente para entender funções. Provavelmente começará como centroavante, mas nada impede que jogue saindo da área", declarou o treinador na sexta-feira.

No Fluminense, o desfalque confirmado é o zagueiro Digão, que ficará dois meses afastado por causa de uma fratura na fíbula da perna esquerda. Ele vai ceder o seu lugar no time para Léo Santos. O técnico Fernando Diniz também poderá poupar alguns titulares visando o duelo contra o Anatofagasta, no Chile, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, mas ele só definiria a escalação após o treino de sábado.

O meia Paulo Henrique Ganso chegou a ser substituído no jogo contra o Boavista por causa de dores na perna direita, mas tem escalação assegurada pelo fato de que não está inscrito para atuar na competição continental pelo Fluminense.