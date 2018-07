Após Guaratinguetá, Douglas Tanque volta ao Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite pode ganhar um novo centroavante ainda para a reta final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E a solução é caseira. Douglas Tanque, revelado no clube e um dos destaques na conquista da Copa São Paulo de futebol Junior de 2012, está de volta após rescindir com o Guaratinguetá.

Douglas sofreu uma lesão na patelar do joelho direito e voltou ao clube para fazer tratamento. Há duas semanas ele já aprimora a parte física e deve ficar à disposição em breve. Como Paulo Victor e Léo são atacantes mais de beirada de campo, ele deve ganhar chance para a reserva de Guerrero assim que já não sentir mais dores.

Com 19 anos e 1,88 metro, Douglas se destacou pela força física e a forte explosão nas arrancadas ou mesmo cabeceio. E já ganhou uma certa experiência após passagens, por empréstimo, por Paraná, em 2012, e este ano no Guaratinguetá, no qual fez três gols na Série B, um deles diante do arquirrival Palmeiras.

Ao lado de Guilherme Andrade e Guilherme, Douglas já faz alguns trabalhos com bola e, em breve, vai para o campo com os demais companheiros.

E Tite não vai titubear em aproveitar o atacante, já que a equipe carece de gols e não tem nenhum centroavante além de Guerrero, que ainda deverá desfalcar o time por causa das duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.