Após 'hat-trick', Gabigol supera marca de Bebeto no Flamengo

Gabigol voltou a ser implacável com a camisa do Flamengo. Neste domingo à noite, em Salvador, ele marcou três gols e fez um "hat-trick" na goleada sobre o Bahia, por 5 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, derrubou mais uma marca histórica: atingiu os 42 gols na Série A e superou Bebeto, com 41, como segundo maior artilheiro do clube na competição. Agora só tem a sua frente o ídolo Zico, que anotou 135 gols.

No final do jogo, foco das atenções, o artilheiro parecia ser a pessoa mais feliz do mundo. "Estou muito feliz mesmo, porque só tenho 24 anos, jogo futebol no meu País e defendo a minha seleção. Quero agradecer os meus companheiros a minha família, a Deus e ao Flamengo que me deu esta oportunidade", disse numa sequência de risos e semblante de total alegria.

Depois ele reforçou a sua satisfação por voltar ao time, após servir a seleção brasileira na Copa América. "Feliz por votar ao Flamengo, por ajudar meus companheiros, por marcar três gols e atingir mais marcas históricas. É muito lindo vestir esta camisa", completou.

Esta é a segunda vez que ele faz um "hat-trick" pelo Flamengo. A primeira vez aconteceu em 2020, na goleada por 4 a 1 sobre a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca. Nesta temporada, ele continua com grande eficiência: marcou 18 gols em 17 jogos.

Na 13.ª rodada, o Flamengo receberá o São Paulo no domingo, às 16h, no Maracanã. No meio de semana, o clube carioca faz o jogo de volta contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Como venceu por 1 a 0 fora, agora pode empatar para chegar às quartas.