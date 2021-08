Após hat-trick, Gabriel avisa: 'Têm que respeitar minha história no Santos'

O Flamengo segue 'voando baixo' nas mãos do técnico Renato Gaúcho e na noite deste sábado fez mais uma vítima. Mesmo jogando em pleno estádio da Vila Belmiro e não tendo saído do empate sem gols no primeiro tempo, o time rubro-negro voltou avassalador para a etapa final, vencendo o duelo por 4 a 0. Três desses quatro gols foram marcados pelo atacante Gabriel, que comemorou o hat-trick e falou sobre as provocações vinda das arquibancadas no intervalo.

"Muito feliz em fazer os gols, calharam bem esses três golzinhos na Vila, onde gosto muito de jogar. Tenho dez anos de Santos. Meus pais moram aqui, eu também moro aqui, apesar de jogar no Rio. Aqui é minha cidade, moro aqui desde os oito anos. Até comentei antes do jogo que estava muito feliz de vir aqui, o Santos é o clube que me projetou, sempre vejo jogos do Santos, meu pai é santista desde pequenininho", disse o camisa 9.

Leia Também Santos leva três gols de Gabriel e é goleado pelo Flamengo na Vila Belmiro

Ele ainda afirmou que respondeu as provocações da melhor forma possível: com gols. "Acho que têm que respeitar minha história no clube, no último título do Santos eu estava aqui. Eles me xingaram não sei de onde, na imprensa só vai sair que eu provoquei, mas mexeram com a pessoa errada, voltei para o segundo tempo e fiz três gols", completou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 31 pontos e vai dormir dentro do G4, em quarto lugar. Por conta de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022 no próximo final de semana, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de setembro, às 16h, no Allianz Parque, contra o Palmeiras.