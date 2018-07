Após hemorragia cerebral, Alex Ferguson agradece médicos que salvaram sua vida

Quase três meses após sofrer uma hemorragia cerebral e ser internado às pressas na Inglaterra, o ex-treinador escocês Alex Ferguson reapareceu publicamente nesta quinta-feira e gravou um vídeo para agradecer o apoio e as mensagens recebidas durante o período e, principalmente, os médicos que salvaram a sua vida no início de maio. A gravação foi divulgada pelo Manchester United, clube que comandou por 26 anos e venceu 13 edições do Campeonato Inglês, nas redes sociais.

"Quero agradecer ao pessoal médico dos hospitais Macclesfield, Salford Royal e Alexandra (os três da região de Manchester, no norte de Inglaterra)", disse Alex Ferguson, elogiando assim o NHS, o serviço público de saúde britânico. "Acreditem, sem essas pessoas, que me deram cuidados tão bons, não estaria aqui sentado. Da minha parte e da minha família, muito obrigado", acrescentou o treinador de 76 anos, que também não esquece o clube e garante que voltará "em breve" ao estádio Old Trafford.

O vídeo divulgado pelo Manchester United, de apenas 45 segundos, mostra Alex Ferguson falando com naturalidade, claramente recuperado da cirurgia cerebral de urgência a que foi submetido há quase três meses. A alta médica aconteceu há cerca de três semanas.

O ex-treinador ainda desejou sorte ao Manchester United, atualmente comandado pelo português José Mourinho, para a temporada. "Por último, estarei de volta logo mais nesta temporada para assistir ao time e, enquanto isso, tudo de bom para José e os jogadores. Muito obrigado", completou.

Entre outros títulos, o Manchester United comandado por Alex Ferguson também conquistou as edições de 1999 e 2008 da Ligas dos Campeões da Europa e os Mundiais de Clubes dos mesmos anos. Após deixar o clube inglês, em junho de 2013, o escocês lançou duas autobiografias e deu aulas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.