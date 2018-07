Após hesitar, presidente do Cardiff demite técnico Malky Mackay

CARDIFF - Uma semana depois de fazer pressão pública sobre o técnico Malky Mackay, o presidente do Cardiff, Vincent Tan, enfim confirmou a demissão do treinador nesta sexta-feira. A saída foi anunciada um dia após a derrota do time para o Southampton, por 3 a 0. A demissão de Mackay foi precedida de uma disputa de poder dentro do clube nos últimos dias. Os dois já haviam entrado em atrito em razão da saída do diretor Iain Mody, em outubro. O relacionamento entre as duas partes sofreu novo revés na semana passada, quando o presidente solicitou por e-mail que Mackay pedisse demissão.

O pedido acabou se tornando público e o treinador ganhou o apoio da torcida, que gritou seu nome durante a partida contra o Liverpool, no sábado. Torcedores chegaram a pedir a saída de Vincent Tan no lugar de Mackay. Tan é um empresário malaio que assumiu o comando do clube em 2010.

O técnico conquistou a torcida por ter levado o Cardiff, do País de Gales, à primeira divisão inglesa pela primeira vez, na temporada passada. O time, porém, vem tendo dificuldade para obter boas posições no Campeonato Inglês. Ocupa atualmente o 16.º lugar, apenas duas colocações acima da zona de rebaixamento. A diretoria do Cardiff ainda não anunciou quem será o substituto de Mackay.