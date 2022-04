Após homenagem em Buenaventura, Rincón terá velório em estádio do América de Cali

Freddy Rincón receberá um novo velório no Estádio Pascual Guerrero neste sábado, antes de ser enterrado na cidade de Cali. O estádio pertence ao América de Cali, último clube colombiano defendido por Rincón, ainda no início de sua carreira. O jogador foi homenageado durante um velório na manhã desta sexta-feira, em Buenaventura, cidade natal do ídolo colombiano.

O prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina, e filhos de Rincón confirmaram que diversas personalidades do futebol nacional e internacional chegariam a Cali nesta sexta para se despedir do jogador durante uma missa privada que acontecerá no sábado. Durante a tarde, o caixão será exposto no Estádio Pascual Guerrero para que amigos e fãs também possam se despedir. Na sequência, haverá o sepultamento também em Cali, no Cemitério Metropolitano do Sul.

Freddy Eusebio Rincón Valencia nasceu em Buenaventura, cidade na qual seu caixão esteve desde o fim da tarde de quinta-feira. O corpo de Rincón foi recebido pela população local e levado ao Coliseu Roberto Lozano Batalla para ser velado, acompanhado de perto por uma caravana organizada pelas autoridades locais. Fãs do meio-campista acompanharam o evento erguendo lenços brancos e bandeiras da Colômbia. Ele disputou três Copas do Mundo pelo seu país.

As primeiras homenagens e parte da despedida ao jogador aconteceram durante velório no ginásio de Buenaventura na manhã desta sexta-feira. O evento foi marcado por muita comoção e orações de familiares do jogador e da população local. Ser enterrado em Cali sempre foi um pedido feito pelo próprio Rincón. O acidente de carro que matou o jogador ocorreu em Cali.

No domingo, o Estádio Pascual Guerrero será palco do clássico regional entre América e Deportivo Cali, pela 16ª rodada da Liga Colombiana. Haverá também uma homenagem ao jogador do América antes do início da partida.

O prefeito Jorge Ivan Ospina decretou três dias de luto em Cali na última quinta-feira e disponibilizou o estádio onde acontecerá o novo velório. "Está decretado três dias de luto em nossa cidade diante da dolorosa morte de Freddy Rincón. Orientei as secretarias de Governo, Segurança e Justiça e Comunicações que fiquem à disposição da família para organizar o funeral. Disponibilizamos o Estádio Pascual Guerrero para que seja colocada uma câmara-ardente. Descanse em paz", disse Ospina.

Rincón sofreu um acidente de carro em Cali na última segunda-feira, quando bateu em um ônibus no bairro San Fernando. O atleta, de 55 anos, foi internado em estado crítico e morreu na madrugada da última quinta-feira, após passar por cirurgia. Ele sofreu traumatismo craniano. Seu filho disse que ele estava no banco do passageiro, na frente.

Na Colômbia, Rincón jogou por Santa Fé e América de Cali, clube que o fez despontar para o futebol mundial e o levou para sua primeira Copa do Mundo das três que disputou (1990, 1994 e 1998). Freddy defendeu o Palmeiras antes de ir para a Europa, onde atuou por Napoli e Real Madrid. O jogador ainda retornou ao Brasil para nova passagem pelo Palmeiras, além de jogar por Corinthians, Santos e Cruzeiro. Foi no Corinthians que se tornou capitão e um dos principais jogadores do clube.

Rincón marcou história por ser um dos integrantes da considerada maior geração da história do futebol colombiano. Foi dele, inclusive, o gol mais importante da seleção, que deu o empate por 1 a 1 diante da Alemanha Ocidental e a classificação à segunda fase do Mundial da Itália para a Colômbia.