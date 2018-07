Após homenagens às vítimas de Paris, PSG derrota o Lorient fora

O Paris Saint-Germain venceu o Lorient por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, no primeiro jogo do Campeonato Francês após o ataque terrorista que deixou 129 mortos e mais de 300 feridos. O policiamento nos arredores do estádio em Lorient foi reforçado e até as crianças foram revistadas antes da partida.

Em campo, pombas brancas foram soltas no gramado para simbolizar a paz. Os jogadores das duas equipes entraram com a camisa escrito "somos todos Paris". Em seguida, foi realizado um minuto de silêncio com os atletas abraçados no centro do gramado.

Com a bola rolando, o Paris Saint-Germain alcançou a vitória com facilidade. Dominou a partida desde o início e abriu o placar aos 25 minutos. Ibrahimovic arrancou na intermediária e tocou para Van der Wiel na direita. Ele cruzou na segunda trave e Ongenda apareceu para empurrar com a sola da chuteira para o fundo das redes.

Seis minutos depois veio o segundo. Ibrahimovic puxou o contra-ataque e tocou para Ongenda, que cruzou rasteiro para Matuidi ampliar a vantagem. No segundo tempo, o Lorient melhorou e conseguiu diminuir aos 36. Moukandjo aproveitou cruzamento de Philippoteaux e marcou de cabeça.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain permanece com folga na liderança do Campeonato Francês com 38 pontos - 13 de vantagem para o Lyon, o segundo colocado. O Lorient é o oitavo, com 14, e na próxima rodada tentará a reação contra o Ajaccio, no sábado. O Paris Saint-Germain volta a campo contra o Malmoe, nesta terça-feira, na Suécia, pela Liga dos Campeões da Europa. No sábado, recebe o Troyes no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelo Francês.