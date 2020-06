Após impasse, Diego Maradona renova contrato com o Gimnasia La Plata

Apenas um dia depois de ser revelado por seu empresário Matias Morla um impasse para a renovação de seu contrato, Diego Maradona acertou nesta quarta-feira a sua permanência como técnico do Gimnasia La Plata, clube da primeira divisão da Argentina. O novo vínculo do ex-jogador, divulgado pela redes sociais da equipe, agora vai até o final de 2021.

"O objetivo é dar sequência ao projeto esportivo traçado e enfrentar os novos desafios que o clube tem pela frente", informou o clube da cidade de La Plata. "O Diego continuar no futebol argentino me deixa muito contente. Ele está muito feliz, era o que queria. Chegamos ao entendimento que tanto a direção do clube como a comissão técnica queriam", assegurou Christian Bragarnik, outro representante de Maradona.

Bragarnik adiantou ainda que toda a comissão técnica vai continuar no Gimnasia La Plata. "A questão dos jogadores vai ser resolvida de forma individual. Diego quer que continuem todos e a direção disse que vai tentar fazer a sua vontade se estiver dentro das suas possibilidades. O Diego estava muito contente com o grupo que montou", completou.

Maradona, hoje com 59 anos, assumiu o Gimnasia La Plata em setembro de 2019 e pouco tempo depois chegou a ser anunciada a sua saída por conta de problemas políticos dentro do clube. Mas esse cenário não se confirmou. Desde que assumiu o comando do time, o técnico somou seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Em função do encerramento precoce da temporada argentina por causa da pandemia do novo coronavírus, nenhum time caiu.