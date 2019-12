Após impasse sobre inscrição, Flamengo desiste de jogar Copa São Paulo

O Flamengo não vai mais participar da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, a direção do clube carioca divulgou comunicado para confirmar a desistência de disputar o torneio após ter recusado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) o pedido para alterar a lista de inscritos na competição de base.

Inicialmente, o Flamengo iria disputar o Grupo 25 da Copa São Paulo, com estreia contra o Vitória da Conquista, agendada para o próximo sábado, sendo que os outros adversários na primeira fase seriam o Água Santa e o Trem.

A direção do Flamengo havia solicitado a alteração da sua lista de inscritos da Copa São Paulo porque pretendia utilizar a base do seu elenco sub-20 nas rodadas iniciais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, por causa da participação do elenco principal no Mundial de Clubes, encerrado apenas em 21 de dezembro.

Com o fim tardio da temporada do grupo profissional, que estará em férias no começo da temporada, o Flamengo gostaria de contar com seus principais jogadores dos juniores na Taça Guanabara, deixando a Copa São Paulo em segundo plano. Porém, como a FPF não aceitou a mudança solicitada, a direção do time rubro-negro optou por desistir da disputa do torneio de juniores.

"A decisão se deve ao histórico desempenho do time profissional na temporada 2019, que fez com que o calendário de jogos se estendesse até o final de dezembro - com a participação no mundial de clubes. Isso vai fazer com que as férias dos jogadores profissionais se encerrem apenas no final de janeiro.Sendo assim, o Flamengo contará com grande parte do elenco da categoria Sub-20, antes inscritos na Copa São Paulo, para os primeiros jogos da Taça Guanabara, cujo início se dará em meados de janeiro. Além desse fato, seis jogadores inscritos na Copinha sofreram lesões que os impedem de jogar o torneio", anunciou o Flamengo em nota oficial.

Embora o Flamengo alegue a necessidade de dar férias ao elenco profissional por causa da participação no Mundial, o clube conquistou a Libertadores em 23 de novembro, dois dias antes do encerramento do prazo para inscrições na Copa São Paulo, de acordo com alegação da FPF para não aceitar o pedido do clube.

"Sabendo disto e com a ressalva de que não era possível saber, no prazo-limite regulamentar das inscrições, que o clube seria campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo ainda tentou a inclusão de novos atletas na lista que havia sido anteriormente enviada à Federação Paulista de Futebol. Infelizmente, o pedido foi negado pela organização do campeonato. Dessa forma, o clube decidiu por não participar da competição, agradecendo ao convite recebido para a disputa e desejando todo o sucesso ao evento", acrescentou o clube.

A entidade paulista ainda não se manifestou sobre a decisão do Flamengo ou a possibilidade de substituí-lo da Copa São Paulo. De qualquer forma, o regulamento do torneio prevê aplicação de multa e a proibição de participar das próximas cinco edições da competição.