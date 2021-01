Após incêndio no Castelão, CBF transfere final da Série D para o estádio Vovozão

O incêndio que atingiu uma cabine de transmissão de rádio da Arena Castelão na manhã deste sábado fez a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) transferir o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Floresta e Mirassol para o Estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, que também fica em Fortaleza.

O primeiro jogo da decisão estava marcado para a Arena Castelão, mas a entidade teve de alterar o local após os problemas ocasionados pelas chamas na parte interna do estádio. O horário do duelo está mantido, às 16 horas.

Leia Também Incêndio atinge cabine de rádio da Arena Castelão, em Fortaleza

A partida entre Ceará e Athletico-PR, no domingo, às 19 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, também está agendada para o Castelão. A CBF ainda vai decidir se altera ou não o local do jogo ao longo deste sábado.

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), responsável pelo Castelão, informou que o incêndio foi provocado "devido a um provável curto-circuito". O Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato e conteve o fogo em pouco tempo.

Segundo a Sejuv, as primeiras ações foram realizadas pela equipe de brigadistas da arena e todo o sistema de combate a incêndio foi acionado, funcionando os hidrantes e sprinklers (disparadores de água do teto) do setor das cabines de rádio, onde estava o foco do incêndio.

A área das cabines de rádio está isolada e as causas do incêndio serão apuradas em laudo técnico da Perícia Forense do Ceará. Não houve registro de feridos, mas dois funcionários do estádio foram atendidos pelo Samu ainda no local por terem inalado muita fumaça ao tentarem conter as chamadas.

A Arena Castelão é o principal palco de eventos esportivos e culturais do Ceará e foi um dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014. Além de partidas de futebol, o local é palco de shows de grandes artistas internacionais, e já recebeu nomes como Beyoncé, Paul McCartney, Elton John e a banda Iron Maiden.