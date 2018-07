Após indefinição, CAS confirma time de Hagi como campeão romeno

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira o Viitorul Constanta, o clube de Gheorghe Hagi, como o campeão romeno da temporada 2016/2017, rejeitando o recurso do Steaua Bucareste para ser declarado o vencedor do torneio nacional.

A decisão urgente do tribunal, nesta quinta-feira, foi publicada sem razões detalhadas, sendo apresentada no dia anterior da realização do sorteio da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa e que contará com a participação dos dois times.

Ao término da fase final do Campeonato Romeno, etapa disputada por seis times, Viitoru e Steaua estavam empatados em pontos - 44 -, mas a equipe de Hagi teve melhor desempenho no confronto direto da etapa decisiva da competição, com uma vitória por 3 a 1 e um empate por 1 a 1.

O Steaua defendia que o critério de desempate deveria avaliar os confrontos entre as equipes durante toda o Campeonato Romeno - o time venceu por 3 a 1 e empatou por 2 a 2 na primeira fase e levaria vantagem pelos gols marcados fora de casa. Mas esse argumento agora foi rejeitado pela CAS.

Assim, o Viitorul teve confirmado a conquista do seu primeiro título do Campeonato Romeno apenas oito anos após ser fundado por Hagi, que também é o presidente e técnico do clube. Agora, então, o clube estará na parte do sorteio da terceira fase da Liga dos Campeões que envolve os times que faturaram títulos nacionais na última temporada, a "Rota dos Campeões".

Já o Steaua estará na "Rota da Liga", tendo clubes como o Dínamo de Kiev e o Ajax como potenciais adversários na etapa que antecede a disputa dos playoffs da Liga dos Campeões.