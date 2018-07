Após indefinição, Internacional oficializa contratação de Ceará

Após uma longa polêmica, o Internacional surpreendeu nesta quinta-feira ao anunciar o retorno do lateral-direito Ceará. O clube gaúcho, no entanto, não forneceu detalhes sobre a contratação, como o tempo do acordo assinado ou as condições da negociação.

Ceará esteve bem próximo de retornar ao Internacional no início de agosto. Depois do clube entrar em acordo com o Coritiba, o atleta de 36 anos realizou exames médicos naquele que seria seu novo time. Mas, por fim, acabou reprovado e a contratação foi descartada.

Contrariado com a desistência, o Coritiba emitiu uma nota oficial pedindo ao Internacional que pagasse R$ 1 milhão pela contratação do lateral, alegando que já havia feito a rescisão do vínculo com Ceará e não queria aceitá-lo de volta. Duas semanas depois, enfim, a polêmica se encerrou com um desfecho favorável a todos os envolvidos.

"O lateral-direito Ceará acertou o seu retorno para reforçar o grupo de jogadores do Internacional. Campeão da América e do Mundo com a camisa colorada, o lateral vem para agregar qualidade e liderança ao plantel para a disputa do Brasileirão e Copa do Brasil", informou o clube gaúcho.

Em sua primeira passagem pelo Internacional, entre 2005 e 2007, Ceará conquistou a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, este último após vencer o Barcelona, em partida em que o lateral se consagrou pela marcação implacável a Ronaldinho Gaúcho, entre outras estrelas. Ele estava no Coritiba desde o início do ano.