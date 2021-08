Após indicar seleções para seu futuro, Guardiola diz que pode renovar com o Manchester City

Dois dias após sugerir que poderá trabalhar com alguma seleção no futuro, Josep Guardiola afirmou nesta sexta-feira que poderá renovar seu contrato com o Manchester City. O vínculo atual com o clube inglês vai até 2023. O treinador disse que poderia estender sua permanência no time por "mais cinco anos".

"Não estou pensando em sair do clube daqui a dois anos. Posso deixar o time daqui a dois meses se os resultados não forem bons ou se a direção não estiver feliz comigo. Eu posso sair em três meses ou em cinco anos", afirmou o treinador espanhol. A declaração soou como resposta para os rumores criados a partir do que ele disse na quarta-feira.

Na ocasião, ele participava de forma online do evento brasileiro Expert XP, do qual era um dos convidados. Questionado sobre o seu futuro, o treinador disse que o próximo passo de sua carreira é comandar uma seleção. Até foi perguntado sobre a seleção brasileira: "acho que o Brasil sempre terá um treinador brasileiro, mesmo".

As declarações deram início a rumores sobre sua saída do City ao fim do seu contrato, em 2023, para dar esta guinada em sua carreira. "O que eu disse é que, depois do meu período no City, vou fazer uma parada. Pode ser um mês, dois anos, cinco anos. Neste momento, eu não tenho razões para partir."

Guardiola chegou ao clube de Manchester em 2016. Seu primeiro contrato se encerrou no fim da temporada passada. Mas, antes disso, em novembro do ano passado, estendeu o vínculo até 2023. Atual campeão inglês, o City esteve muito perto na temporada passada de alcançar seu grande objetivo, que é conquistar a Liga dos Campeões. Sob o comando do espanhol, foi derrotado pelo Chelsea na grande final.