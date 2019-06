Após infecção nos rins, Jonathan busca retomar a carreira no Botafogo

O lateral-esquerdo Jonathan, de 21 anos, voltou a treinar com o elenco do Botafogo na quinta-feira, recuperado de ume infecção nos rins. Nesta segunda, o jogador, acompanhado de Ricardo Bastos, médico do clube, falou de sua situação, e até projetou a volta aos gramados, comentando a disputa pela titularidade com Gilson.

"Fiquei parado, foi ruim. O clima está bom, todo mundo com a cabeça boa. O Barroca (Eduardo, técnico) conversou comigo e estou disposto a ouvir quando estou errado. Respeito bastante o Gilson, é um bom jogador e o Barroca sempre vai optar pelo melhor para a equipe. Fico tranquilo, com a cabeça boa. A gente busca melhorar a cada dia e esse tempo vai ser bom para voltarmos a fazer um bom Brasileiro assim como a gente terminou", afirmou o atleta, que disputou 15 jogos na temporada. Bem-humorado, Jonathan ainda teve espírito para brincar com a situação. "Chega de susto. Deixa para os outros (risos)."

O médico Ricardo Bastos relembrou todo o drama vivido por Jonathan, que não atua pelo Botafogo desde 19 de maio. "Na véspera do jogo contra o Vasco (sétima rodada do Brasileiro), o apresentou febre e dor abdominal na concentração. Foi medicado, acordou melhor e queria ir para o jogo, mas no trajeto para o estádio teve uma piora na dor e foi encaminhado ao hospital. Acometido de infecção nos dois rins, o direito um pouco mais, e pela gravidade, teve que permanecer internado por sete dias e após, liberado, permaneceu por mais dez dias com antibiótico oral e acompanhamento com um urologista de nossa confiança", disse o médico, que acompanhou o jogador no dia da internação.

Bastos destacou que Jonathan ainda precisa melhorar fisicamente para ficar à disposição de Barroca e voltar a atuar. "Hoje está reintegrado ao grupo e foi feita uma carga reduzida de treinos para ele. Mas está liberado e entregue para a preparação física. Ficou um tempo parado perdeu um pouco de massa magra e precisa recuperar", completou.

O Botafogo é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e enfrentará, nos dias 24 e 31 de julho, o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Antes, no dia 14, voltará a jogar pelo Nacional contra o Cruzeiro, no Mineirão.