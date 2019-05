Após início ruim, Grêmio visita o Corinthians e busca a 1ª vitória no Brasileirão

Com um início ruim no Campeonato Brasileiro, que contou com um empate e duas derrotas, uma delas sofrida de virada de maneira inacreditável para o Fluminense, o Grêmio busca seu primeiro triunfo na competição neste sábado, às 19 horas, quando encara o Corinthians em São Paulo, em duelo da quarta rodada da competição.

O time gaúcho foi derrotado na estreia pelo Santos, empatou com o Avaí na sequência e perdeu por 5 a 4 para o Fluminense na última rodada, em um jogo em que chegou a abrir 3 a 0 em 21 minutos. Os tropeços deixaram o time tricolor na 18ª colocação, com apenas um ponto somado.

Nas entrevistas durante a semana, o técnico Renato Gaúcho admitiu que seus comandados deram mole contra o Fluminense, mas garantiu que os vacilos não vão mais acontecer. Além disso, o treinador voltou a dizer que seus comandados jogam o melhor futebol do Brasil. O discurso foi antes da vitória por 2 a 0 sobre o Universidad Católica, do Chile, que confirmou a equipe no mata-mata da Copa Libertadores.

Renato Gaúcho não terá o zagueiro Paulo Miranda, o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Diego Tardelli, que estão fora por problemas musculares, além do meia Jean Pyerre, ausente em razão de dores no ombro. Juninho Capixaba será o titular na lateral esquerda.

No meio, Thaciano e Luan disputam a vaga de Jean Pyerre. O primeiro está em boa fase e foi decisivo ao marcar o segundo gol da equipe gaúcha na vitória no meio de semana. Tem sido a primeira opção quando Jean Pyerre não pode atuar. Já Luan ainda não recuperou o bom futebol de 2017, quando foi fundamental para o título da Libertadores, tanto que naquele ano foi eleito o "Rei da América", prêmio dado ao melhor jogador da América do Sul.

Luan não convenceu Renato Gaúcho de que está apto a retomar a sua posição. O camisa 7 ficou cinco jogos afastado neste ano para recuperar a forma física e não balança as redes desde o dia 24 de março, na goleada por 6 a 0 em cima do Juventude. A comissão técnica tem paciência com o jogador e não quer apressar o retorno. Assim, é mais provável que Thaciano, mais versátil e que conquistou a confiança do técnico, seja titular no duelo em São Paulo.

"Estou tranquilo, com a cabeça boa. Tenho a confiança dos meus companheiros e do professor Renato. A gente sabe como é o futebol, então, tenho que aproveitar o momento", disse Thaciano.