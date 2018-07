Após início ruim na Série B, Goiás contrata o meia Renato Cajá

As duas derrotas nos dois primeiros jogos ligaram o sinal de alerta no Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, nesta segunda-feira a diretoria acertou a contratação do experiente meia Renato Cajá, que ainda não atuou nesta temporada.

A última partida realizada por ele foi em novembro do ano passado, no jogo contra o Vitória, que culminou com o rebaixamento da Ponte Preta no Brasileirão. Depois, o meia não teve o seu contrato renovado.

Aos 33 anos e com passagens por muitos clubes brasileiros - Grêmio, Botafogo, Vitória e Bahia, entre outros -, Renato Cajá chega para ser o camisa 10 do Goiás e em busca de reencontrar o bom futebol, já que a sua última temporada de sucesso foi em 2015, defendendo a Ponte Preta.