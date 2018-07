Após início ruim no Campeonato Alemão, Wolfsburg anuncia troca de treinador

Dois dias depois de o Wolfsburg ser derrotado pelo Stuttgart por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Alemão, o clube anunciou uma troca de treinadores em um espaço curto de horas nesta segunda-feira.

Insatisfeita com o trabalho desempenhado atualmente pelo suíço Andries Jonker, a diretoria do Wolfsburg optou pela demissão do comandante e, pouco depois, oficializou a contratação de Martin Schmidt como substituto para o cargo.

A derrota do último sábado fez o time fechar a rodada passada do Alemão na 14ª posição da tabela de classificação, com quatro pontos, apenas dois à frente do Freiburg, 16º colocado e que hoje encabeça a zona de rebaixamento.

Demitido, Jonker havia sido contratado anteriormente em fevereiro deste ano e no final da temporada passada, em maio, conseguiu fazer a equipe escapar do descenso à segunda divisão alemão ao levar a melhor em um playoff contra Eintracht Braunschweig.

Ao total, Jonker acumulou oito vitórias, quatro empates e sete derrotas em 19 partidas no comando do Wolfsburg, que agora passará a ser dirigido por Martin Schmidt, de 50 anos. Ele assinou acordo com o time para comandá-lo até 2019 e já deverá fazer a sua estreia no cargo nesta terça-feira, contra o Werder Bremen, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Alemão.