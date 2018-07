Após início ruim, Paulo Miranda celebra boa fase no São Paulo em 2013

SÃO PAULO - Paulo Miranda foi contratado pelo São Paulo no início de 2012 e viveu uma primeira temporada difícil no clube. Após muitas falhas, foi afastado pelo então técnico Emerson Leão e só recuperou o prestígio com a chegada de Ney Franco, que o improvisou na lateral direita. Em 2013, no entanto, o jogador tem sido titular absoluto da equipe em sua posição e, mesmo lesionado, celebra seu aniversário de 25 anos nesta sexta-feira satisfeito.

"Todos os dias eu tenho trabalhado firme para conquistar um espaço no time. Esse ano estou vivendo um bom momento e fico muito feliz. O melhor presente que poderia receber, no meu aniversário, não poderia ser outro. Vou manter o meu trabalho para, quando voltar, ajudar o São Paulo", declarou.

O zagueiro segue no Reffis se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda e não tem data para retornar à equipe. Paulo Miranda se diz mais experiente do que no início de sua trajetória no São Paulo e promete se tornar um dos líderes do time quando tiver condições de atuar.

"Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e prestando mais atenção nos erros e acertos. Com 25 anos, sinto que estou ciente das coisas que devo fazer dentro de campo. Só trabalhando firme no dia a dia ficarei à disposição do treinador. Nós temos vários zagueiros de qualidade e, por isso, não podemos acomodar", disse.