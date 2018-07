Após instalação de toldos, Itália faz treino fechado no Rio de Janeiro

RIO - A seleção italiana, que se prepara para enfrentar o México no Maracanã, domingo, pela primeira rodada da Copa das Confederações, realizou um treinamento fechado na tarde desta quarta-feira, no campo suplementar do estádio do Engenhão.

Antes da atividade, vários toldos foram instalados em volta do campo, que é rodeado por muros e casas. O motivo era impedir que imprensa e curiosos pudessem assistir e captar imagens do treinamento a partir daqueles locais.

De acordo com a assessoria de imprensa da seleção italiana, a instalação dos toldos foi um pedido da Fifa, uma vez que todas as seleções que disputam a Copa das Confederações têm direito a campo de treino em locais fechados. A medida não se aplicou à seleção brasileira em Goiânia pelo fato de a cidade não ser uma das sedes da competição.