Após 'intensivo', São Paulo busca melhorar o ataque contra o Botafogo

Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem o pior ataque entre os primeiros nove times na tabela. É melhor apenas do que o Botafogo, décimo colocado e justamente o adversário deste sábado, às 11h, no Engenhão, pela 20ª rodada. A equipe tricolor marcou 21 vezes, enquanto os cariocas anotaram 18 gols.

Preocupado com o ataque, o técnico Cuca focou em finalizações nos treinos do São Paulo ao longo da semana. Para piorar a vida do treinador, Alexandre Pato sofreu um estiramento muscular na coxa direita na última quarta-feira e será desfalque. A tendência é de que o trio ofensivo da equipe serja formado por Antony, Everton e Pablo.

Além disso, Daniel Alves deve voltar a ser utilizado no meio de campo. No último domingo, ele foi escalado pela primeira vez como lateral-direito, sua posição de origem. Após o empate por 1 a 1 com o CSA, o jogador afirmou que prefere ser meia no São Paulo.

O São Paulo tenta se reabilizar no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, e viu a principal organizada do clube protestar em frente ao Morumbi no último domingo. Antes desta sequência negativa, o time vinha de cinco vitórias consecutivas.

O Botafogo também tem problema em seu ataque. O clube teria de pagar uma multa ao São Paulo para escalar Diego Souza, mas não o fará. Com isso, Victor Rangel deve ganhar uma vaga na equipe titular alvinegra.

O técnico Eduardo Barroca pediu atenção ao Botafogo para sair com um resultado positivo do Engenhão. "O São Paulo é um time muito forte, que está brigando o tempo todo em cima na competição, comandado por um treinador bastante experiente e vitorioso. Esperamos um jogo muito difícil, sabemos que temos que jogar no limite para ser competitivo e ganhar. Mas tenho total confiança no nosso grupo, temos a possibilidade de fazer um bom jogo e atingir nosso objetivo nesse início de returno do Brasileiro", afirmou.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

Botafogo: Gatito; Fernando, Marcelo, Gabriel e Gilson; Cícero, Bochecha e João Paulo; Marcinho, Luiz Fernando e Victor Rangel. Técnico: Eduardo Barroca.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Pablo. Técnico: Cuca.

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Local: Engenhão.

Horário: 11h.

Na TV: Premiere.