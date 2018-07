Após Inter vencer, Dorival evita falar de Libertadores

"O time não fez uma grande partida, mas foi efetivo e merecedor da vitória. Não quero comentar sobre G-5, temos que ver na última rodada o que vai acontecer", declarou. "Conseguimos a vitória, que era o mais importante. O campeonato está muito parelho, muito difícil. Hoje (quarta) saúdo os três pontos", apontou o presidente do clube, Giovanni Luigi.

Com 54 pontos, o Inter está a apenas um do Botafogo, quinto colocado, que hoje garantiria o último lugar na Libertadores. No entanto, o Flamengo, que também tem 55 pontos, ainda joga nesta quinta-feira e pode aumentar a pontuação da zona de classificação para o torneio.

O destaque da vitória sobre o Bahia ficou por conta do atacante Gilberto. Ele ganhou uma chance como titular e não decepcionou, marcando o único gol da partida. "Tenho muito que crescer ainda. Mas fico feliz por ter ajudado a equipe a conseguir a vitória nesta noite (de quarta)", disse, ao comentar o próprio desempenho.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional terá um importante compromisso. A equipe gaúcha vai ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo em um confronto direto pela vaga na Libertadores, no Engenhão, neste domingo.