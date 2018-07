STJD pede para tirar Flu x Corinthians de Brasília

Após interditar o estádio Mané Garrincha na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu à CBF que altere o local da partida entre Fluminense e Corinthians, que estava marcado para a arena de Brasília. O jogo será disputado no dia 16, próxima quinta-feira, pela 8ª rodada do Brasileirão.

O pedido, claro, se deve à interdição do estádio, em razão da briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras, no domingo passado. O presidente do STJD, Caio Cesar Rocha, decidiu pelo fechamento do estádio por considerar que "o local não reúne condições para receber partidas com a devida segurança".

A interdição é por tempo indeterminado, "até que sejam apresentadas soluções que garantam a completa segurança no estádio", disse o presidente, ao anunciar sua decisão. Por essa razão, ele pediu à Diretoria de Competições da CBF para mudar para outro estádio o jogo entre Fluminense e Corinthians. Ao fazer um acréscimo a sua decisão inicial, de interditar o estádio, o presidente do STJD avisou que, se não for possível mudar o local da partida, a CBF e os clubes terão que assumir a responsabilidade pela segurança do Mané Garrincha.

"Determina, excepcionalmente e com urgência, a notificação da Diretoria de Competições da CBF para que esta, diante das circunstâncias específicas, assinale se é possível a remarcação da referida partida para outro local, de forma que, em caso de manutenção da partida no referido estádio, assumirá ela, juntamente com os clubes, a responsabilidade pela segurança na praça desportiva", escreveu o presidente do STJD.

O Mané Garrincha tem capacidade para quase 73 mil torcedores e foi construído para a Copa do Mundo de 2014. O local será palco de dez partidas nos Jogos Olímpicos, incluindo duas partidas da seleção brasileira masculina - diante da África do Sul, dia 4 de agosto, e do Iraque, dia 7 do mesmo mês.